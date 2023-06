Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 giugno | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sulledeidue i temi importanti. In primis le forti tensioni all'interno del Pd. In secondo luogo le polemiche per la riforma sulla giustizia con il ministro Nordio che vuole limitare il budget per le intercettazioni. Sui giornali sportivi si celebra la vittoria dell'Italia contro l'Olanda e il terzo posto di Nations League. Mercato: Frattesi verso l'Inter, la Juventus vira su Milinkovic-Savic