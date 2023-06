IlPaolo Morincasa, di 70 anni, viene ucciso dal crollo, mentre il cuoco rimane sommerso dalle macerie ma riesce con un filo di voce a guidare i vigili del fuoco, nel frattempo accorsi, che ...Un morto Paolo Morincasa di 70 anni, proprietario del ristorante, e di un lavorante, probabilmente il cuoco, attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Belcolle. E' il bilancio di una ...Ma soprattutto è un tipo di calciatore che viene ritenuto il co -ideale di Cataldi. Non ... lapotrebbe offrirgliene uno da 1,5 milioni a stagione. Schouten, insomma, convince sotto ...

Lazio, un titolare finisce nel mirino dell'Inter Calciomercato.com

Manuel Lazzari è finito nel mirino dell'Inter. Lo scrive questa mattina Il Messaggero. L'esterno difensivo della Lazio, che negli ultimi mesi della stagione ha perso la titolarità nello schieramento d ...Il calciomercato dei portieri della Sampdoria potrebbe riservare ancora novità: Audero piace alla Lazio, anche se Lotito non è convinto di spendere ...