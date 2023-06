Lazio su Zielinski | Sarri sogna il centrocampista | 20mln per partire

Ascolta 'Laprepara un colpo da 90: contatto Sarri -, la situazione' su Spreaker. PROBLEMA INGAGGIO - Tra Piotre il Napoli è ancora gelo nella trattativa per il rinnovo del ...: rinnovo col Napoli oQuale sarà il futuro di PiotrRinnoverà col Napoli o sarà ceduto Ne parla l'edizione oggi in edicola di Repubblica: CalcioNapoli24.it è stato ...(Photo by Tiziana FABI / AFP) L'obiettivo numero uno dellaè Piotr. Sarri lo conosce bene, non c'è da lavorare nemmeno sull'adattamento al gioco. Sarebbe un innesto perfetto. Il ...

La Lazio prepara un colpo da 90: contatto Sarri-Zielinski, la situazione Calciomercato.com

LA società di Lotito starebbe preparano una proposta economica da sottoporre a De Laurentiis per il polacco. La Lazio sogna il grande colpo a centrocampo: Piotr Zielinski. Maurizio Sarri ha già avuto ...La Repubblica ha fatto il punto sul futuro di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli: "È invece più incerto il futuro di Piotr Zielinski, che sta trattando con il Napoli il difficile rinnovo del s ...