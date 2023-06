Lazio | martedì 20 giugno il via agli abbonamenti per la stagione 2023 24

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lache attende lasarà piena di impegni ed anche di sogni. La terzaper Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste dovrà essere quella della consacrazione, con tutti i tifosi che sperano in qualche titolo alzato al cielo nella prossima. L’annata-24 sarà anche quella del ritorno in Champions League dopo la grande ultimadi Milinkovic e compagni. La campagnadellaprenderà ufficialmente il via da20alle 10 in punto e terminerà domenica 13 agosto alle 19.00. Una due mesi intensi in cui Lotito spera di superare le 26mila tessere raggiunte l’anno scorso. Dal 20al 15 luglio potranno essere effettuati i rinnovi con ...