Lavoro | boom di assunzioni nella ristorazione | i profili ricercati

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nel mese di giugno èdinel settore del turismo, in particolare nel mondo della. Secondo il Centro Studi di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, sono 164.490 lepreviste a giugno, circa 7.000 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di queste, quasi 125mila riguardano i servizi disia per l’avvio delle imprese stagionali che per l’intensificazione dell’attività dovuta al turismo. 350milanel turismo La rilevazione, condotta sulla base delle evidenze emerse dal Sistema Informativo Excelsior Unioncamere-Anpal, non si limita al solo mese di giugno, ma si allarga all’intera estate quindi ai mesi di giugno, luglio e agosto durante i quali le nuovenelle ...