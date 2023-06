Laura Chiatti | l’incidente stradale non ha lasciato scampo | “La tragica morte”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 19 giugno 2023) La notizia è stata un colpo al cuore per l’Italia:non riesce a darsi pace, tanto da lanciare un annuncio straziante. In questi giorni è accaduto uno dei tanti terribili incidenti mortali, che purtroppo ha spezzato la vita ad un’altra giovanissima vittima. Dall’inizio del 2023 sono stati registrati 228 morti sulle strade. Il Governo in questi giorni si sta battendo per l’attuazione del nuovo disegno di legge che prevede il ritiro della patente per chi viene trovato al volante con il cellulare. Nel frattempo,è stremata, ma nel suo piccolo vuole urlare a gran voce il suo pensiero e la sua tristezza che la pervade in questi giorni. L’attrice, madre di due splendidi bambini, sta vivendo attimi di tristezza e profonda indignazione. In questi giorni è accaduto uno dei ...