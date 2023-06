... che però vogliamo sviluppare magari includendo anche altri Comuni del nostro territorio in'. diventerà teatro per artisti e appassionati di arte e musica, con spettacoli,...... l'italiano è un mestiere meraviglioso, con il fatto di farlo in un Paese ad alto tasso ... può essere un buon momento per dare una direzione a persone che cercano il loroe per fare ...... sospeso tra passato e. La protagonista assoluta dei suoi scatti è l'identità femminile ...e la mancanza di riconoscimento del loro contributo in settori chiave dell'economia e dell'. ...

"L'artigianato è il futuro. Ragazzi fate il mio mestiere" ilGiornale.it

Il fondatore di Tod's, Diego Della Valle, scommette sul "Made in Italy". Una sfida culturale che parte dalle scuole professionali ...Il presidente del Gruppo Tod’s: «Non sarebbe sbagliato se le imprese si alleassero alle scuole professionali, sostenendole. Sarebbe utile per le nuove generazioni ma anche per le nostre imprese e il P ...