L’Arabia Saudita non si ferma | ESPN | “Al Ittihad su Son | offerti 60 milioni”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo Karim Benzema e N’Golo Kante (non ancora ufficiale), l’Al– clubprotagonista di questo inizio di mercato – punta un’altra stella del calcio mondiale. Secondo, la società ha lanciato l’assalto a Son Heung Min, attaccante di proprietà del Tottenham. L’Al, riporta, ha presentato un’offerta di 60di euro più bonus. A Son invece è stato offerto un contratto quadriennale del valore di 30di euro a stagione. Tuttavia, secondo, la trattativa non si preannuncia facile, perché il Tottenham non avrebbe intenzione di cedere una delle sue stelle. SportFace.

