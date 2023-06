L'Arabia Saudita non è la nuova Cina Pif | Ronaldo e ora il fanta-mercato | cosa c'è dietro la pioggia di milioni

'La Francia è l'unico attore in Europa che ha accettato la resurrezione dell'come attore geopolitico e attore fondamentale dal punto di vista energetico e nella finanza internazionale",...Gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno riaperto le rispettive ambasciate dopo anni di tensioni tra i due ricchi Stati del Golfo . Gli Emirati Arabi Uniti, insieme all'e al Bahrein, si sono riconciliati con il Qatar nel 2021, dopo oltre tre anni di inimicizia, ma non avevano mai ripristinato i rapporti diplomatici. I due Paesi hanno ora riaperto da ...Gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno riaperto le rispettive ambasciate dopo anni di tensioni tra i due ricchi Stati del Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti, insieme all'e al Bahrein, si sono riconciliati con il Qatar nel 2021, dopo oltre tre anni di inimicizia, ma non avevano mai ripristinato i rapporti diplomatici. I due Paesi hanno ora riaperto da ...

Superlega, il piano Arabia Saudita con Juve e Barcellona: la Uefa trema Tuttosport

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, ha parlato ai microfoni dell’emittente olandese NOS. “ Paura per i grandi colpi dei club sauditi No, no, no. Penso che sia principalmente un errore per il ...Juve, con la possibile esclusione dall'Europa da parte della Uefa, i bianconeri avrebbero la possibilità di partecipare alla Saudi Champions.