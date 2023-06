L’anticiclone africano Scipione infuoca l’Italia | picchi di 43°C | previsioni

(Di lunedì 19 giugno 2023) (Adnkronos) –. A soli due giorni dal Solstizio d’estate, arriva la prima seria ondata di calore sul nostro Paese. Le temperature previste parlano chiaro e ormai non ci sono più dubbi sui valori previsti. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che in queste oredal cuore del deserto del Sahara si è innalzato fin verso il bacino del Mediterraneo, inglobando anche. Continuerà a rafforzarsi e a diventare sempre più caldo almeno fino a giovedì. Le masse d’aria roventi, provenienti dal deserto, attraversando il Mar Mediterraneo si caricheranno di umidità per cui oltre al caldo ci aspettiamo anche l’arrivo della fastidiosa afa e delle ...

