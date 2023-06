Landini Cgil | ' Col governo non ci sono trattative | la loro logica è inaccettabile'

Il dialogo tra parti sociali e governo Meloni, se ma ci fosse stato, è chiuso. Le parole del segretario generale dellaMaurizionon lasciano molto spazio a repliche. "Non c'è nessuna trattativa, il governo ha dichiarato che non è intenzionato a intervenire, a oggi questo tema non è oggetto di discussione. ...Lo ha detto Maurizio, segretario generale della, ospite questa mattina - di fronte a 450 tra delegati - dell'Assemblea Generale dell'Attivo dellaPiemonte, presso il Pacific Hotel ...Quello conclusivo sarà affidato al segretario generale dellaMaurizio. Il processo di mobilitazione che lae una rete di associazioni ha messo in campo nasce per contrastare le ...

Cgil, Landini: 'Stanzione segretario a Milano è il rinnovamento' Agenzia ANSA

CIVITAVECCHIA - Si svolgerà il 22 giugno alle ore 9.00, presso il Centro Informazione Enel di Civitavecchia, l'assemblea territoriale organizzata dalla sezione locale ...Landini chiude ancora al governo: «Non c'è nessuna trattativa, il governo ha dichiarato che non è intenzionato a intervenire, a oggi questo tema non è oggetto di discussione».