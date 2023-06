L' alleanza con il Pd al corteo è un flop per i grillini Fratelli d' Italia inarrestabile

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nuovo appuntamento con il sondaggio del lunedì di Swg realizzato per il Tg La7 diretto da Enrico Mentana. Nell'ultima rilevazione non si registra l'effetto Berlusconi sui destini di Forza: gli azzurri anzi perdono uno 0,1% rispetto alla scorsa settimana e si attestano al 7,2%. Un dato in controtendenza con molti altri istituti, che danno in netto aumento il partito che ha visto la scomparsa del suo leader e fondatore. In vetta alla classifica di gradimento delle forze politiche c'è sempred': Giorgia Meloni e i suoi crescono di uno 0,2%, toccando il 28,9%. A distanza siderale c'è il Partito Democratico di Elly Schlein, che cresce di uno 0,3% e passa dal 20,2 al 20,5%. Netto calo per il Movimento 5 Stelle, che perde uno 0,4% fino al 16%. Buona la performance della Lega, che sale sopra il 9%: più 0,3% rispetto alla ...