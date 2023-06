L’aereo con 24 svastiche pilotato dal presidente della Roma Friedkin | che cosa significano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) In volo tra i piloti in occasione dell’air show per il centenario dell’Aeronautica Militare a Pratica di Mare è comparso anche ilDan. Il magnate americano haun velivolosua squadra acrobatica Horsemen Flight, l’unica di formazione P-51 Mustang, P-38 Lightning, F4U Corsair, F8F Bearcat e F-86 Sabre. Per l’occasione ha indossato sulla tuta lo stemmasquadra giallorossa. “Per tanti è il, ma Danè un grande appassionato di aerei e vola a Pratica di Mare con l’Horsemen Flight Team, unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio in Aeronautica Militare fino al 1960“, scrive in un tweet, con tanto di foto, ...