Ladri di auto a Roma | cannibalizzata una Smart a Colle degli Abeti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si torna a parlare dirubate o sparite nella zona di, dove i fatti questa volta ci portano a raccontare un episodio avvenuto a. In questo quartiere capitolino, infatti, è stata completamente smontata unanel giro di 24 ore. Alla vistainquirenti, per l’appunto, non è rimasta che la scocca (anche definita “cellula di sicurezza”) per provare a riconoscere la macchina e i legittimi proprietari. Ennesimasmontata nel quartiere diL’mobile è stata rinvenuta in una strada poco trafficata del quartiere, situato nella zona Est della Capitale. Come abbiamo potuto constatare, la macchina è stata completamente “” dai. ...