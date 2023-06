L’acqua si ritira | emergono i responsabili Cosa succede sulla diga di Kakhovka

(Di lunedì 19 giugno 2023) A distanza di quasi due settimane dalla breccia riportata nelladella centrale idroelettrica di Novaya, la situazione continua ad essere critica. Mentreinizia lentamente arsi dalla regione di Kherson, la stima dei danni causati dall’inondazione diventa sempre più evidente. Il numero di vittime civili ammonta a 52 (35 nell’area controllata dai russi, 17 nei territori in mano alle forze ucraine), mentre risultano ancora 11 dispersi. Più di 11.000 sono le persone sfollate. Lo United Nations Development Programme, assieme al Kyiv School of Economics Institute, ha anche provato a fornire una quantificazione (almeno parziale) dei danni economici. Le Nazioni Unite si sono subito messe in moto anche per soccorrere le vittime della tragedia. Tuttavia, nonostante la gravità dell’emergenza, la ...

Come nel passaggio dall'alta alla bassa mareache siscopre il fondale sommerso,' incidente che ha coinvolto Matteo Di Pietro ed è costato la vita al bambino di 5 anni a Casal Palocco , porta'attenzione sulla sua famiglia e, in ...... un segno d', elemento nel quale il coccodrillo si muove ... Sua'idea e la realizzazione di una delle prime macchine lanciapalle ... Bill (non ancora Big) siallora per sei mesi presso un ..."Quandosi" conferma il sacerdote - , c'è il pericolo di mine e munizioni, quindi le autorità locali avvertono di non prendere in mano tali oggetti". Monastero basiliano a Kherson (...