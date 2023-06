La, infatti, fin da quando era bambina è statadi bullismo proprio per il suo modo di essere. Dopo la sua 'trasformazione', che Kat ha mostrato con un video su TikTok , ha deciso di ...È il papà di un amichetto di scuola della giovanissimaa raccontare all'Ansa quanto ... documenta: "Non hanno versato una lacrima", riferendosi ancora una volta al gruppo di youtuber e...Vito Loiacono è un volto noto sul canale delle challenge ma ha raggiunto più successo come,... in un video prendeva in giro la 'povertà' di chi ha una Smart, proprio come la madre della:...

La tiktoker vittima dei bulli diventa sexy: «Sono cambiata, li ho chiamati per vendicarmi». Ecco cosa ha fatto leggo.it

Kat è una donna inglese di 28 anni e, ora, sta molto bene con se stessa e con il proprio aspetto fisico, anche se, non è sempre stato così. La tiktoker, infatti, fin da ...