(Di lunedì 19 giugno 2023) Ha chiesto spontaneamente di parlare con gli inquirenti, Miguel Angel Romero Chiclo,della piccolaleya sulla cuiindaga la Dda di. E mentre si è concluso il secondo giorno di ricerche nell’ex hotel Astor, scandagliato in ogni suo locale dopo lo sgombero, davanti al sostituto procuratore della Dda, Christine Von Borries, l’uomo avrebbe portato alcuni elementi nuovi per gli inquirenti, a cominciare da una sua ipotesi. Secondo ildi, le persone che avrebberola figlia da via Maragliano avrebbero preso la. Come riporta la Repubblica, l’uomo ha ipotizzato che il vero obiettivo dei criminali non sarebbe stata quindi la piccoladi 5 anni, ma una sua ...

Per quanto riguarda la Deep Survey, Euclid osserverà ogni porzionecielo solo una volta ogni ... come ammassi di galassie e filamenti cosmici, e a testare modelli cosmologici, inclusa la...La revisione potrebbe inconsentire di rispondere più rapidamente alle opportunitàmercato, in quanto ogni unità può ora prendere le proprie decisioni. È anche ampiamente considerata come ...... e le conclusioni insarebbero molto al di là da venire. Tra Italia e Vaticano Come promotore di giustizia Diddi (che finchè è magistratopapa ha anche la cittadinanza vaticana) difende ...

La teoria del padre di Kata scomparsa a Firenze: «Hanno rapito la bambina sbagliata» Open

Shanks è un principe Ultimamente One Piece sta scoprendo molte carte e proprio per questo anche il capitolo 1086 ha messo in risalto alcune questioni, facendo speculare ancora una volta su una teoria ...Secondo gli studiosi del Cristianesimo, l’apocalisse segna la fine definitiva ... Ad oggi, tra gli studiosi moderni, sussiste la teoria secondo la quale Nibiru si sta avvicinando alla Terra, ciò ...