(Di lunedì 19 giugno 2023) AGI - Centosettantacinqueinvestiti e uccisi dall'inizio dell'anno a ieri, 12 soltanto nell'ultima settimana. È unaquella che si consuma sulle strade italiane secondo l'ultimo report in tempo reale dello speciale 'Osservatorio' dell'Asaps, l'Associazione sostenitori amici polizia stradale. E si tratta di un dato parziale, che "non tiene conto dei feriti gravi che molto spesso perderanno la vita negli ospedali anche a distanza di mesi". Gli anziani si confermano i più indifesi, 80 deimorti (il 45%) avevano più di 65 anni mentre 7 delle vittime ne avevano meno di 18. Numerosi iuccisi nel luogo idealmente più sicuro, sulle strisce pedonali dei centri urbani, nonostante sia prevista la perdita di 8 punti dalla patente per la mancata ...

La strage infinita di pedoni nel 2023 AGI - Agenzia Italia

Centosettantacinque pedoni investiti e uccisi dall'inizio dell'anno a ieri, 12 soltanto nell'ultima settimana. E sono numeri ancora provvisori ...