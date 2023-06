La storia della foto del cane gettato in mare e l’inutile “caccia all’uomo social”

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 giugno 2023) Con l’estate ormai esplosa, si avvicinano le ferie, e con esse la prospettiva di partire in vacanza. Un’eventualità che come ogni anno riaccende i fari sul trattamento riservato agli animali domestici, troppo spesso abbandonati dai padroni in procinto di lasciare casa per periodi prolungati. Uno di loro, in particolare, avrebbe trovato una deprecabile soluzione al problema, lanciando il suo amico a quattro zampe in. Il gesto sarebbe stato catturato in unache nelle ultime ore sta facendo il giro del web. Per chi ha fretta: Sta tornando a circolare una vecchiain cui si vede un uomo gettare unnell’acqua In realtà lache è diventata recentemente virale risale a diversi anni fa La vicenda venne ricostruita sui tabloid britannici nel 2009, quando il protagonista ...