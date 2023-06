La scomparsa di Kata | il padre va in procura La famiglia chiede di fare un sopralluogo nell' ex hotel

(Di lunedì 19 giugno 2023) I carabinieri sono tornati stamani all’Astor e sono in corso nuove perlustrazionia struttura dove sabato 10 giugno èla piccola. Mentre proseguono le operazioni, due donne e due bambini peruviani sono entrati nel cortile perchè, da quanto appreso, volevano recuperare alcuni effetti personali ma i non sono stati fatti andare oltre a causa dell’ispezione in corso. Anche...

, ripresa la maxi ispezione nell'ex hotel Astor dove è sparita la bambina Vigile del fuoco morto, per i pm 'ucciso da un buttafuori': il bacio del papà a Giuseppe Tucci prima dell'...... tra cui Ros, Gis e Sis, nell'ex hotel Astor in via Maragliano a Firenze alla ricerca di indizi utili per trovare la piccola, la bambina di 5 anniil 10 giugno. All'opera anche due ...Nessuna traccia per ora di, la bambina peruviana di 5 annidall'ex Hotel Astor in zona via Maragliano. Stamani presto sono riprese le ispezioni dei carabinieri alla caccia di prove utili per capire dove poi possa ...

Bambina scomparsa a Firenze, hotel Astor al setaccio. L'operazione delle squadre speciali dell'Arma LA NAZIONE

AGI - I carabinieri sono tornati stamani (19 giugno) all'hotel Astor e sono in corso nuove perlustrazioni nella struttura dove sabato 10 giugno è scomparsa la piccola Kata. Lo hanno deciso gli investi ...I carabinieri sono tornati stamani all’hotel Astor e sono in corso nuove perlustrazioni nella struttura dove sabato 10 giugno è scomparsa la piccola Kata.