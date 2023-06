“La scienza stia attenta | non ci sono certezze sui farmaci per il gender ai bambini”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 19 giugno 2023) La moda del transismo ha portato con sé un nuovo eufemismo: ‘cura per il genere’, che significa interventi chirurgici e farmacologici progettati per far sembrare e sentire il corpo più simile a quello del sesso opposto” scrive il giornalista investigativo Gerald Posner. L’assistenza aiche afferma il genere prevede l’uso di “bloccanti della pubertà”: come dice il termine, bloccano la produzione naturale di ormoni sessuali. “La Food and Drug Administration (Fda) americana ha approvato questi stessiper il trattamento del cancro alla prostata, dell’endometriosi, di alcuni tipi di infertilità e di una rara malattia infantile causata da una mutazione genetica” ricorda ancora Posner. “Ma non li ha mai approvati per la disforia di genere, il termine clinico per la convinzione che il proprio corpo sia del sesso ...