La Schlein non dice nulla | ma il resto della direzione Pd dorme

(Di lunedì 19 giugno 2023) La domanda, spontanea, che sorge dopo aver ascoltato la relazione di EllyallaNazionale del Partito Democratico è una e solo una: tutto qui? Perché se qualcuno si aspettava risposte forti e decise alle varie questioni aperte dentro un partito che perde pezzi in continuazione (ultima in ordine di tempo la vicesegretaria dei dem del Molise, addio arrivato dopo quello del numero uno del Lazio, D’Amato, pronto a passare tra le braccia di Renzi) è rimasto deluso, sospeso e soprattutto con gli stessi dubbi di questa mattina. Ad essere sinceri la voce tremolante delle prime parole pronunciate davanti al microfono hanno fatto trasparire tutta la tensione accumulata in un periodo che forse nemmeno lei, nemmeno nelle sue più negative previsioni, si aspettava. Ci si attendevano chiarimenti sulla sua partecipazione con abbraccio a Giuseppe Conte ...

La scelta di Ellyè facile. Sesi allinea con la magistratura, riapre la ferita a sinistra con i transfughi di Articolo Uno che a fatica era riuscita a riportare a casa. E, ...... su La7, per fare il punto della situazione in casa dem: 'Come da sua tradizione, il Pd agirà con grande ipocrisia, quindici sarà nessun processo alla. Ci sarà una serie di interventi ...Sono perciò grato a Ellyper questa occasione di confronto.entro nel dettaglio delle singole misure proposte. Dico solo che in un Paese in cui si fa un uso abnorme della carcerazione ...

Direzione Pd, Schlein: "Supporto a Ucraina, anche con aiuti militari". E agli oppositori interni: "Bene le critiche ma serve ... la Repubblica

Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa, è intervenuto alla direzione nazionale del Pd criticando la relazione della segretaria Elly Schlein: ...Per spiegare il momento del Pd, in direzione nazionale, Elly Schlein non ha fatto nomi di politici: la scelta è stata molto più pop, perché è dal… Leggi ...