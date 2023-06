La Roma si muove per Verratti? Morata alternativa a Scamacca | spunta Gollini come vice Rui Patricio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 giugno 2023) I giallorossi sarebbero sulle tracce di Marco, centrocampista della Nazionale italiana in forza al Psg dal 2015. Secondo indicrezioni, il pressing nei confronti del giocatore sarebbe stato attuato in questi giorni dal tecnico Mourinho che lo avrebbe contattato per convincerlo a trasferirsi nella Capitale. Nel frattempo, per l’attacco, prende corpo l’ipotesi Alvaro, mentresecondo portiere si registra un interesse per. LASU: COSA C’E’ DI VERO I capitolini fiutano il colpo e stanno provando a regalare un rinforzo di spessore al centrocampo di Mourinho. L’idea della dirigenza è quella di proporre al Psg un prestito con diritto di riscatto, stessa formula utilizzata la scorsa estate per prelevare dai francesi Georgino Wjinaldum. Difficile, ...