(Di lunedì 19 giugno 2023) Era tra le favorite di questa nona edizione dellae i pronostici hanno dato ragione delle prestazioni performanti del Doufur 34 di Enrico Calvi,, questo il nome della barca, proveniente da Pozzuoli e vincitrice assoluta della manifestazione velica più suggestiva dell'anno. Organizzata, come ormai da tradizione, dal Circolo Velico Santa Venere di Vibo Valentia e quest’anno in...

In occasione della The Ocean Race , Amico & Co,i cantieri leader al mondo nel refit dei maxi yacht, presenterà il suo percorso verso la ...diventare protagonista di questa leggendaria, ......il Farr 53 QQ7 il pigliatutto nelladella Galiola 2023, storica prova di altura ideata dal Circolo Velico Ravennate che da qualche anno l'ha rilanciata, riuscendo nell'intento di inserirla......giorni scorsi (da venerdì 16 a domenica 18 giugno) con una decina di volontari e quattro mezzi...- Di solito in questo genere di manifestazioni remiere capita di intervenire al termine della...

La regata tra Tropea e le Isole Eolie: Duffy si aggiudica la “Cyclops Route” Gazzetta del Sud

Era tra le favorite di questa nona edizione della Cyclops route e i pronostici hanno dato ragione delle prestazioni performanti del Doufur 34 di Enrico Calvi, ...La fortuna di poter celebrare i cinquant’anni di questa iconica regata oceanica è anche l’occasione per confermare l’Italia tra le nazioni simbolo del movimento velico internazionale. La Federazione ...