La Promessa anticipazioni 23 giugno 2023 | Jana scopre la verità

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nella puntata del 23de Laviene sorpresa da Maria mentre tenta di lasciare la tenuta per incontrare Curro, e la giovane decide finalmente di svelare le sue vere intenzioni. Nel frattempo, Mauro si apre a Teresa riguardo ai suoi sentimenti contrastanti per Leonor, mentre Cruz cerca di stringere legami con i duchi de Los Infantes. La marchesa organizza una sontuosa cena che si trasforma in una battuta di caccia con nobili di spicco. Durante l’evento, Pia rivela a Cruz di essere incinta, ma gli chiede di mantenere il segreto. Petra accusa Pia di essere una donna senza scrupoli. Puntata La, 23, la rivelazione diviene scoperta da Maria nel tentativo di fuggire per incontrare Curro. ...