La Promessa anticipazioni | 22 giugno 2023 | rivelazioni | sospetti e colpi di scena!

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 giugno 2023) La puntata del 22di La, Pia decide di svelare a tutti la sua gravidanza, temendo che Romulo possa non fidarsi più di lei, ma nonostante le sue preoccupazioni, il maggiordomo la rassicura e chiede fiducia. Nel frattempo, Teresa si chiede il motivo per cui Mauro non abbia mai parlato di lei con i colleghi. Jana, intuendo la verità, lo affronta riguardo alla sua presunta amante. Mentre Jana tenta di lasciare la tenuta per incontrare Curro, viene scoperta da Maria, che la convince a restare. Puntata de Ladel 23, Pia affronta il timore per Romulo Pia, preoccupata che Romulo possa perdere fiducia in lei a causa della gravidanza, prende una decisione coraggiosa. Decide di rivelare pubblicamente la sua condizione, sperando di rafforzare il legame con ...