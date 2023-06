La procura generale di Torino “ignora” la Consulta e chiede l’ergastolo per Afredo Cospito

(Di lunedì 19 giugno 2023) La sentenza delladel 18 aprile scorso sembrava aver aperto uno spiraglio per la posizione di Alfredo. Per l’anarchico è stato chiestodallanel processo d’appello bis, ripreso oggi a, per le azioni della presunta organizzazione terroristica Fai-Fri. La causa è dedicata al ricalcolo della pena per uno solo degli episodi contestati, l’attentato – il 2 giugno 2006 – alla scuola Allievi carabinieri di Fossano (Cuneo). In aula l’accusa è stata sostenuta dai pg Francesco Saluzzo e Paolo Scafi. Il processo è ripreso dopo una pronuncia della Corte Costituzionale che ha sancito la possibilità di dichiarare la prevalenza dell’attenuante del ‘fatto lieve’ sulla recidiva anche per il reato di ‘strage politica’, contestato a ...

L'ergastolo per l'anarchico Alfredo Cospito è stato chiesto dalla procura generale nel processo d'appello bis, ripreso oggi a Torino, per le azioni della presunta organizzazione terroristica Fai - Fri. La causa è dedicata al ricalcolo della pena per uno solo degli ... La procura generale ha richiesto l'ergastolo. Cospito in apertura di udienza ha chiesto di poter fare dichiarazioni spontanee, durante circa 9 minuti. 'Limitato il mio diritto di difesa'

L'ergastolo per l'anarchico Alfredo Cospito è stato chiesto dalla procura generale nel processo d'appello bis, ripreso oggi a Torino, per le azioni della presunta organizzazione terroristica Fai-Fri.