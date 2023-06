(Di lunedì 19 giugno 2023) Ladiha chiesto la pena dell'per l'anarchico Alfredonel corso del processo d'appello bis per le azioni della presunta organizzazione terroristica Fai-Fri. La causa è dedicata al ricalcolo della pena per uno solo degli episodi contestati, l'attentato - il 2 giugno 2006 - alla scuola Allievi carabinieri di Fossano (Cuneo). In aula l'accusa è stata sostenuta dai pg Francesco Saluzzo e Paolo Scafi.

... il 10 luglio, sul ricorso dellamilanese contro i proscioglimenti, decisi in udienza ... ex dg e dirigente di Aria, centrale acquisti regionale, e per il vicesegretariodi Regione ...L'ergastolo per l'anarchico Alfredo Cospito è stato chiesto dallanel processo d'appello bis, ripreso oggi a Torino, per le azioni della presunta organizzazione terroristica Fai - Fri. La causa è dedicata al ricalcolo della pena per uno solo degli ...L'ergastolo per l'anarchico Alfredo Cospito è stato chiesto dallanel processo d'appello bis, ripreso oggi a Torino, per le azioni della presunta organizzazione terroristica Fai - Fri. La causa è dedicata al ricalcolo della pena per uno solo degli ...

La Procura generale di Torino chiede l'ergastolo per Cospito ... Agenzia ANSA

Per Alfredo Cospito nuova richiesta di ergastolo da parte della procura generale nel processo d'appello bis, ripreso a Torino, per le azioni della presunta organizzazione terroristica anarchica Fai-Fr ...L'ergastolo per l'anarchico Alfredo Cospito è stato chiesto dalla procura generale nel processo d'appello bis, ripreso oggi a Torino, per le azioni della presunta organizzazione terroristica Fai-Fri.