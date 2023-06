La Procura a una coppia gay | Illegittimo avere due mamme | impugnati 33 casi a Padova

(Di lunedì 19 giugno 2023) Va contro le leggi, e i pronunciamenti della Cassazione, un atto di nascita registrato con «due» . Per questo unadi donne gay disi è vista notificare un atto giudiziario con il quale iltore chiede al Tribunale la rettifica dell’atto di nascita della bambina della(registrato il 30 agosto 2017), attraverso la «cancellazione» del nome della madre non biologica...

La vicenda è stata segnalata alla. Padre dàmartellata in testa al figlio a Seregno. Il fatto è avvenuto a Seregno , comune in provincia di Monza e della Brianza. L'uomo di 60 anni ha ...AGI - Ladi Padova ha chiesto adcoppia di donne omosessuali di rettificare l'atto di nascita della propria figlia attraverso la cancellazione del nome della madre non biologica. Il Comune di ...Domani arriverà il nulla osta da parte dellaalla restituzione della salma del bambino, ... 'Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati conprofonda ferita - prosegue - nulla potrà mai più ...

La procura di Padova impugna 33 atti di nascita di bambini con due mamme registrati dal 2017 a oggi RaiNews

20.50 Procura Padova impugna 33 atti nascita La Procura di Padova ha chiesto ad una coppia di donne omosessuali di retti- ficare l'atto di nascita della propria figlia attraverso la cancellazione del ...La decisione è stata presa «nonostante l’assenza di elementi effettivi che possano mettere in dubbio la correttezza di ogni persona coinvolta e il lavoro sostanziale che lo stesso giudice e gli inquir ...