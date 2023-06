La prima e rivoluzionaria Campagna Abbonamenti dell’Atalanta targata Antonio Percassi

(Di lunedì 19 giugno 2023) La1991-1992: quandoanticipò i tempi tra sconti e offerte Lain casa Atalanta è sempre stato il fiore all’occhiello della Famiglia: sconti, regali in omaggio e la possibilità di utilizzare la tessera anche al di fuori del contesto stadio. Merito ovviamente del presidente(un genio da questo punto di vista), ma non si tratta sicuramente di una sorpresa: basta ritornare negli anni 90 durante il suo primo ciclo, anticipando i tempi. 1991, laestate dida presidentein un contesto dove si vuole tentare di fare il grande salto: non solo a ...

...donna nella storia ad aver ricoperto l'incarico di ministra e di ambasciatrice Dominio pubblico Nel 1920 le succedette Aleksandra Kollontaj, un'altra, diventata ladonna ...... negromante, medico, ciarlatano; si ripercorreranno le vicende legate alla Romadell'... Rappresentata per lavolta a Roma nel 1900, segna in questo senso anche la dismissione reale ...Ormai viene chiamata, con ammirazione, la "delibera" o, anche, la "delibera del fabbisogno". È quella della ASL Salerno che per lavolta stabilisce che i fondi per erogare le ...

Mobilità, la rivoluzione parte a luglio: Bologna è la prima città a 30 chilometri all'ora corrieredibologna.corriere.it

la relazione famigliare è quella di padre e figlia Kuma è stato davvero un tiranno prima di unirsi ai rivoluzionari: non confermata Vegapunk era secretamente parte dell’Armata Rivoluzionaria: non ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...