(Di lunedì 19 giugno 2023) Con l’inizioarriva sul mercato unaleggera e fresca, realizzata con ingredienti di alta qualità e di stagione. La ricetta, a base di prosciutto cotto, pomodori ciliegini e datterini gialli, petali di Parmigiano Reggiano e basilico fresco, è perfetta per essere gustata durante le calde giornate estive. “L’Estiva” è la nuovanata dalla partnership tra Alice, prima catena dial taglio d’asporto, il Consorzio del Parmigiano Reggiano e Parmareggio e sarà disponibile in edizione limitata dal 19 giugno fino al 30 settembre negli store italiani di Alice. La preparazione segue la ricetta del crostino tradizionale romano, delicato e croccante, sul quale vengono poi adagiati prosciutto e mozzarella. La freschezza è data dall’aggiunta, durante la cottura, ...

... anzi "un'di date gratis o a prezzi popolari, intera, ...con Elisa e i Maleducati e Cascami Seta ad aprire in attesa'... le specialità al pollo di El Pollo Loco, ladi Marco'se ...... dopo lada Sorbillo, hanno approfittato del clima mite e caldo di questo inizio d'per una passeggiata sotto le stelle sul Lungomare di Via Partenope in direzione' iconico Castel ......radici affondano nei rituali pagani legati al Solstizio d'-...nei rituali pagani legati al Solstizio d'- il momento'... insieme alle immancabili tortucce fritte e allanello ...