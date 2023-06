(Di lunedì 19 giugno 2023) Un annoso problema quello dei servizi di, continuiamo a scontare ritardi nell'effettuare gli esami delle patenti e delle revisioni dei mezzi pesanti ai quali si sommano i collaudi per le trasformazioni e le nazionalizzazioni dei veicoli importati dall'estero. Una macchina complessa quella a servizio del mondo automotive che è una realtà importante per l'economia nazionale, un comparto che genera il 5,2% del PIL. Probabilmente è questo il motivo che mette in evidenza più i 6 mesi per conseguire la patente che i 18 per poter effettuare una semplice radiografia. Fortunatamente però la macchina dellasta subendo un'importante evoluzione, sia a livello di digitalizzazione dei servizi sia a livello di incentivazione delle risorse umane. sentiamo Giuseppe Guarino, Segretario Nazionale Studi di UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e ...

Anche gli interni in parte sono stati svelati ma nontutto dunque si attendono preziose informazioni anche da quel punto di vista. La nuova Fiat Topolino rappresenta una bellanella ...... il generale dei carabinieri in congedo, già comandanteRis di Parma, nominato consulente della famiglia di Kata. La famiglia le sta provando tutte per risolvere il mistero. "Nessuna traccia di ...Imminenti le polemiche alla visionetrailer, provenienti principalmente dai fan più accaniti di One Piece . La critica maggiore ècontro la linea di Netflix che sembra voler imporre uno ...

La mossa del Governo aumenterà l'efficenza di Motorizzazione Liberoquotidiano.it

sebbene visto dai più come un “generale di ferro”, animato da un fortissimo senso del dovere e dello Stato, era in realtà un uomo di grande umanità e tenerezza, e mosso dall’amore nei confronti della ...Nuovi pesanti scontri, con 5 vittime palestinesi nel campo profughi di Jenin. L'esercito israeliano, per la prima volta da oltre vent'anni, ha usato un ...