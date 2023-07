La morte di Manuel | una tragedia insopportabile

Leggi su distantimaunite

(Di lunedì 19 giugno 2023) Una sfida mortale. Un evento che non dovrebbe mai accadere. Un dolore che nessuna famiglia dovrebbe mai sperimentare. . Un duro colpo per la coscienza di tutti. Il richiamo a una riflessione necessaria. La perdita di un angelo a Roma. Quando un bambino muore, il mondo perde una parte della sua innocenza. L’energia, la gioia e l’entusiasmo che solo i più piccoli riescono a portare con sé si spegne in un attimo. Lasciando un vuoto incolmabile. Il suono delle loro risate si trasforma in un silenzio irreversibile, un silenzio che grida il dolore e l’ingiustizia di una vita interrotta troppo presto. Scrivo queste poche righe con il cuore pesante e un profondo senso di tristezza, per raccontare l’incidente stradale avvenuto a Roma che ha portato via la vita di, a soli 5 anni. Credo sia un dovere di chiunque si occupi di comunicazione far sentire la ...