(Di lunedì 19 giugno 2023) Che il clima non fosse esattamente pacifico, era prevedibile. E del resto, a rendere l'aria frizzantina, già in apertura, c'ha pensato Lia Quartapelle. "Perché non trasmettiamo tutta la direzione i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ribolle ladel Pd e la prima forte azione arriva dall'ex assessore alla Sanità della ... Dica se Grillo è un compagno che sbaglia - lala Lega, con i capigruppo Riccardo Molinari e ...Denunciarli è il minimo",la zia. E infatti i familiari hanno sporto denuncia: i ... Per laconsiliare Ricostruiamo Campli, un fatto analogo sarebbe accaduto anche in passato. Autore ...Denunciarli è il minimo',la zia. E infatti i familiari hanno sporto denuncia: i ... Per laconsiliare Ricostruiamo Campli, un fatto analogo sarebbe accaduto anche in passato: per ...

La minoranza incalza Schlein sull'Ucraina. "Sbagliato andare a rimorchio del M5s", dice Bonaccini Il Foglio

Le critiche alla segretaria sulla manifestazione grillina. Il presidente dem: "Le posizioni minoritarie non servono". Alfieri: "Restiamo Hic manebimus, sull' optime stiamo lavorando. Ma sull'Ucrai ...Già serpeggiava il malumore per la scelta della segretaria Elly Schlein di presenziare alla partenza del corteo del M5S di Roma, poi le parole ...