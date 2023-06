La mia eredità siete voi Flavio Insinna saluta il pubblico e si commuove

Non nego che a Fossoli mi legano ricordi intensi, per la storia dellafamiglia, e non posso ... il Museo del Deportato, l'ex Sinagoga rappresentino un'insieme terribile e preziosissima: ..."Vorrei esprimere lasoddisfazione per la conclusione di questo accordo e della sua ...onorato della fiducia accordataci da Annamaria Malato che ha affidato alle nostre case editrici un'...... l'incontro con la premier Meloni e Tajani a Palazzo Chigi Elon Musk assume un 14enne: ecco chi è l'adolescente prodigio neodipendente di SpaceX I saluti di Flavio Insinna 'Laè racchiusa ...

Il saluto commosso di Flavio Insinna: «La mia eredità siete voi. Grazie a chi mi ha voluto, siete tutti nel... Corriere TV