La marcia a Senago | in mille per Giulia e Thiago | “Eternamente nel nostro cuore”

(Di lunedì 19 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Asi è tenuta laper. Un lungo corteo ha sfilato per le vie del centro con uno striscione: “Saretenel”. In migliaia hanno preso parte alla manifestazione a tre settimane dall’omicidio diTramontano e del suo bambino che portava in grembo al settimo mese di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Sempre per lunedì 19 giugno, dalle 20.45,dirà addio a Giulia e Thiago con una 'silenziosa' da piazza Aldo Moro.... l'amministrazione comunale e la comunità pastorale San Paolo apostolo diorganizzano una. L'appuntamento è per il 19 giugno alle 20.45 in piazza Aldo Moro. La partenza alle 21 per le ...SantAntimo esono rappresentati dai rispettivi Sindaci. I funerali sono celebrati dal ... Venerdi' prossimo, invece, appuntamento aperto a tutti per lasilenziosa nel nome di Giulia che la ...

A Senago la marcia per Giulia e Thiago: "Eternamente nel nostro ... Il Notiziario

Il Comune di Senago ha organizzato una marcia in ricordo di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello lo scorso ...Una marcia per ricordare Giulia Tramontano e il suo piccolo Thiago a Senago. A quasi un mese di distanza dall'omicidio della 29enne Giulia Tramontano, al ...