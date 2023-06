La maledizione del titanic | scompare il sottomarino “turistico” in visita al relitto

Leggi su ilfaroonline

Washington – Un usato per portare gruppi di turisti a vedere il del è scomparso dai radar nell'oceano Atlantico, al largo del continente americano. Lo riferisce la Bbc, precisando che è scattato l'allarme ed è stato dato il via alle ricerche. Il costo del viaggio negli abissi alla scoperta della storica nave è di 250 mila dollari, biglietto pagato a caro prezzo dai turisti. Il del si trova a 486 miglia dall'isola di Terranova e giace ad una profondità di 3810 m.