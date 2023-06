La “maledizione del Titanic ha colpito ancora” | disperso un sottomarino che portava i turisti a visitare il relitto nell’Oceano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Unusato per portare gruppi dia vedere ildelha fatto perdere in queste ore le proprie tracceAtlantico, al largo del continente americano. Lo riferisce la Bbc, precisando che è scattato l’allarme ed è stato dato il via alle ricerche: il piccolo sommergibile fa parte di una flottiglia di mezzi subacquei utilizzati da società private per portare gruppetti dinelle profondità dell’oceano aa pagamento i fondali su cui sono adagiati i resti del celeberrimo transatlantico, sprofondato a 3800 metri sotto il livello del mare. Ilfu varato oltre un secolo fa con la nomea di nave “inaffondabile”, ma colò a picco con molti dei suoi passeggeri nel 1912 dopo aver urtato un iceberg, alla ...

...in Nations League è riuscito a rompere un'astinenza tanto clamorosa che pare una. ... ma pure perché incarna i valori di una generazione che visse in tenera età la guerra d'indipendenza...TERAMO - Prosegue la saga, e ladegli impianti di risalita di Prati di Tivo, nel versante teramanoGran Sasso, infrastruttura determinante sia per il turismo invernale che quello estivo. Riattivati tra l'entusiasmo ...... ma intanto lui continua a buttarla dentro come ai tempiMontpellier, campione di Francia nel ... Giroud è l'uomo dello scudetto, il bomber che ha spezzato ladella numero 9 e il ...

La “maledizione del Titanic ha colpito ancora”: disperso un sottomarino che portava i turisti a… Il Fatto Quotidiano

Un sottomarino usato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic ha fatto perdere in queste ore le proprie tracce nell'oceano Atlantico, al largo del continente americano.Il regista del film di Ghost of Tsushima ha dichiarato di essere alla ricerca di modi per lasciare il film aperto per espandersi ulteriormente.