Il Napolile sue strategie in vista di un'altra estate di cambiamenti. Il futuro passa anche da Victor ... e del futuro di Zielinski che lo stesso Nicita non vede alla, il giornalista si è ...La Juventus mantiene sempre nel mirino Sergej Milinkovic - Savic, i bianconeri tentano ancora per il giocatore dellacon un nuovo scambioLa Juventusimportanti mosse di mercato in varie zone del campo. Dopo tre anni passati lontano dai vertici e l'ultima stagione vissuta su una altalena emotiva totale ...La Juve aspetta Giuntoli, intantola cessione di Vlahovic e incassa 30 milioni per ... c'è unache aspetta il momento giusto per regalarsi i primi rinforzi. Rispetto all'anno scorso le ...

La Lazio prepara un colpo da 90: contatto Sarri-Zielinski, la situazione Calciomercato.com

La Lazio sogna il grande colpo a centrocampo: Piotr Zielinski. Maurizio Sarri ha già avuto un primo contatto esplorativo con il centrocampista polacco che si è detto entusiasta di poter tornare agli o ...Lazio su Zielinski, il centrocampista polacco ha un contratto con il Napoli in scadenza a giugno 2024: Sarri prova a convincerlo ...