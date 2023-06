La giustizia riparativa punisce?

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 giugno 2023) Alla fine di questo mese dovrebbero essere instaurati i decreti attuativi della legge Cartabia che rendono operativa una modalità d’intervento, già attiva nel nord Europa, riferibile alla, con approccio comunicativo di rapporto opposto a quello afflittivo dei paesi del sud Europa. Nellail punire ha come orientamento il riparare il danno causato da un reato coinvolgendo gli autori del reato, la comunità, e le vittime in primis, chiamate in causa nella risoluzione del conflitto; di contro i fautori dallapenale, si basano sulla capacità deterrente e preventiva del reato e sulla la certezza e chiarezza della pena, lasciando la riparazione e il pentimento, specialmente quest’ultimo, a fatto individuale Questa forma riparatoria non è nuova in Italia, anzi ...