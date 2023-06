La Giornata Mondiale del Rifugiato

Blinken oggi potrebbe incontrare anche il presidente cinese Xi Jinping, prima di una conferenza stampa prevista per fine. Nei giorni scorsi, il ministero della Difesa di Taiwan aveva ...L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto di celebrare ladel Rifugiato il 20 giugno di ogni anno con la Risoluzione 55/76. Il documento e' stato approvato il 4 dicembre 2000 per il 50 anniversario della Convenzione del 1951 relativa allo ......Di fronte due squadre che non hanno partecipato al. L' Armenia ha iniziato il percorso di qualificazione a Euro 2024 perdendo contro Albania (2 - 0) e Turchia (1 - 2) ma nell'ultima...

I contadini a chilometro zero per la Giornata mondiale della gastronomia sostenibile la Repubblica

Sarà a Roma la cerimonia di premiazione dei vini italiani medagliati al Concours Mondial de Bruxelles e al Concours Mondial du Sauvignon ...martedì 20 giugno 2023, presso il Centro Civico Buranello in via Giacomo Buranello 1 a Sampierdarena, per partecipare a tante attività, incontri e festeggiare l’evento. Si inizia alle 10.00, presso la ...