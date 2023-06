La fortuna bacia il Lazio | vinti al 10eLotto 59mila euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lacontinua are la Capitale e non solo. Nelsi registra, infatti, unata doppietta al gioco delche ha permesso di portarsi a casa la bellezza di. Una prima vincita è stata effettuata a Roma mentre la seconda in una cittadina della provincia, a Castelnuovo di Porto, a seguire tutti i dettagli. Lala Capitale: vinto un milione dial Million Day La doppiettata al gioco delDoppietta nelgrazie al. Nell’estrazione di sabato 17 giugno, come riporta Agipronews, arriva da Roma la vincita più importante di giornata. Nella capitale è stato infatti centrato un ...