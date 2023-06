La favola di Zambataro | dall' orfanotrofio in Etiopia alla B col Lecco

L'amore incondizionato dei coniugiregala una nuova vita a Eyob e Akililu, che in Italia si fanno strada anche grazie allo sport. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...L'amore incondizionato dei coniugiregala una nuova vita a Eyob e Akililu, che in Italia si fanno strada anche grazie allo sport. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...

La favola di Eyob Zambataro, dall'orfanotrofio in Etiopia alla B con il Lecco La Gazzetta dello Sport

Nel 2007 lui e il fratello Akililu (portiere), vengono adottati da una coppia di Monza. "Siamo stati costretti a crescere in fretta ma vogliamo dimostrare che meritiamo la seconda chance ricevuta dall ...Ultimo (penultimo) atto di una cavalcata straordinaria. Che, comunque vada, resterà negli annali come pagina di storia in cui il calcio diventa metafora della vita. Che sia stata fortuna, il buon Dio, ...