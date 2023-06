La Cancel Culture come uso politico della Storia

Saper conservare l'essenziale del messaggio evangelico e incarnarlo in realtà e situazioni di marginalità, in pieno clima diè sfida che può solo irrobustire una fede sempre tentata ...L'unica scure da temere è quella della, che sta riscrivendo intere scene di film fondamentali, a volte ribaltandone il senso nel nome del politicamente corretto. Lo stesso O'Brien, ...Illuminante un passaggio sul revisionismo "di moda", dal riconoscimento delle minoranze fino alla. " Le complessità delle vicende storiche non si elaborano con le censure e le ...

Wodehouse, scrittore geniale e frivolo, obiettivo della cancel culture Il Foglio

Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo ...Sottovalutare la portata estremista e illiberale del movimento Woke è un errore che le democrazie liberali non possono permettersi L’Università americana John Hopkins ha pubblicato sul suo sito intern ...