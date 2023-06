La bergamasca Gi Ma Trans premiata per il trasporto sostenibile nella filiera del freddo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Cortenuova. Conferito lo scorso giovedì 15 giugno nel suggestivo Museo Nicolis di Villafranca di Verona, il premio Zero Gradi AWARD per le eccellenze delè stato assegnato all’azienda di autoGI.MA.. A patrocinare e consegnare questo riconoscimento, il Presidente difrigoroute Italia: Umberto Torello. Riconosciuta come uno dei principali operatori logistici dellaagro-alimentare italiana, l’azienda familiare (che ha da poco festeggiato i trent’anni di attività) ha meritato il rinomato award per gli sforzi profusi nel. Zero Gradi AWARD è stato conferito dall’omonimo evento che ogni anno individua le eccellenze dellalogistica del: “È un ...

... storica azienda italiana della Grande distribuzione organizzata e l'azienda di autotrasportoGi. Ma., uno dei principali operatori logistici della filiera agro - alimentare, ...Alla domanda se nello sci ci sono omosessuali l'atletarisponde: 'Tra le donne qualcuna ... Per la Goffia sbagliato far gareggiare le donne assieme alleLa Goggia si scusa per le frasi ...Per la Goggia non ci sono gay maschi nello sci Per la Goggia inon devono gareggiare con le ...non ci sono gay maschi nello sci Alla domanda se nello sci ci sono omosessuali l'atleta...

Il Gruppo GI.MA. TRANS premiato dalla giuria di Zero Gradi Award ... ferpress.it

(FERPRESS) – Bergamo, 19 GIU – Conferito lo scorso giovedì 15 giugno nel suggestivo Museo Nicolis di Villafranca di Verona (VR), il premio Zero Gradi AWARD per le eccellenze del freddo è stato assegna ...Il Gigante sigla una partnership con l’azienda di autotrasporto bergamasca Gi.Ma.Trans, uno dei principali operatori logistici della filiera agro-alimentare. Il progetto di sostenibilità de Il Gigante ...