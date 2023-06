La bandiera Lgbtq+ come spazzatura | cartellone elettorale shock di Vox in Spagna | “Hanno un progetto di odio”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Una mano con al polso un braccialetto coi colori dellae una manciata di rifiuti da buttare nel cestino. Il maxiopera del partito dell’ultradestra nazionalista spagnola Vox apparso su un palazzo nella Calle de Alcalà, a Madrid, ha scatenato le polemiche dei difensori dei diritti civili. Perché tra quei ‘rifiuti’, sotto la scritta “Decidi cosa importa”, tra bandiere catalane, quelle con la falce e martello, il logo dello sviluppo sostenibile, il cerchio con su scritto ‘Agenda 2030’ e un marchio del movimento femminista è comparsa anche quella arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbtqi+. Me cuesta asumir que una parte de España esté votando en contra de mis derechos. El señor que me vende el pan con una sonrisa, la vecina que me da los buenos días al cruzármela en el rellano o el repartidor de Glovo que, aun siendo precario, lame la ...

