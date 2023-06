Kovacic al City | trattativa verso la chiusura | tutti i dettagli

Generoso ma poco lucido nei movimenti e nelle giocate (dal 90+1' Majer 5 :gli regala un ... Rodri 7 : dopo un glorioso epilogo di stagione in seguito al treble col Manchestere al gol in ...Anche per questo ilè già al lavoro per trovare rinforzi. Per il centrocampo è stata da tempo trovata l'intesa con Mateo, ora va trovata quella col Chelsea, con cui il croato ha un ...... coadiuvato dagli assistenti Tomasz Klancnik ed Andraz. Quarto uomo il bosniaco Irfan ... Rodri cerca di bissare il gol in Champions colcontro l'Inter, la palla però sbatte non una ma due ...

Chelsea, Kovacic sul futuro: “Vedremo cosa accadra, il City…” Calcio in Pillole

Il Manchester City si avvicina alla chiusura dell'affare con il Chelsea che porterebbe Kovacic nella formazione campione d'Europa ...Il Manchester City è pronto a chiudere per Gvardiol: difensore che dovrebbe venir acquistato per 100 milioni e che piaceva anche all'Inter ...