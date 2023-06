Kourtney Kardashian aspetta il suo primo figlio da Travis Barker | le reazioni e le nuove foto

I fan pensano che l'annuncio della gravidanza disia stato una trovata pubblicitaria: "Travis sapeva" L'annuncio diincinta era vero o solo una trovata pubblicitaria La star di Keep Up With Theha ...A sorpresa, sotto il palco di un concerto dei Blink - 182,con in mano un cartello dalla scritta inequivocabile 'Travis I'm pregnant', ufficializza la lieta novella a suo marito. La star ferma immediatamente il live e attraverso i maxi ...La 44enne ha fatto un doloroso percorso con la fecondazione in vitro Ha rivelato a Travis Barker e al mondo la lieta novella con un cartellone durante un concertoè incinta del quarto figlio, il primo insieme al marito Travis Barker , batterista dei Blink - 182 sposato lo scorso anno a Portofino, in Italia. La 44enne, sorella della più ...

Kourtney Kardashian è incinta, ecco come l'ha annunciato a Travis Barker TGCOM

La sua vita, come quelle delle sorelle, è un continuo reality show. Non sorprende dunque che Kourtney Kardashian abbia scelto un modo piuttosto vistoso per far sapere a Travis Barker di essere incinta ...(KIKA) - Kourtney Kardashian ha annunciato la lieta notizia al batterista dei Blink-182 durante un concerto della band a Los Angeles.