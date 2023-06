Kosovo | arrestato un altro serbo al nord | nuove tensioni

Nel nord del, dove proseguono le proteste dei serbi locali, la polizia hastamane un altro serbo accusato di aggressione a giornalisti kosovari di etnia albanese. Sale così a sei il numero dei ...Più tardi, la polizia delha picchiato edue adolescenti serbi, che sono stati ricoverati in ospedale con ferite causate dai colpi e in stato di shock. Il 15 giugno, il portavoce per ..."Sanzioni ingiuste" controbatte ilche prima arresta un serbo, Milun Milenkovic - Llune, ... diametralmente opposta a quella fornita da Belgrado: le forze di sicurezza serbe hannoi ...

Nel nord del Kosovo, dove proseguono le proteste dei serbi locali, la polizia ha arrestato stamane un altro serbo accusato di aggressione a giornalisti kosovari di etnia albanese. (ANSA) ...Il governo del Kosovo ha deciso di vietare l’ingresso nel Paese ai veicoli con targa serba come “misura di sicurezza”, dopo che la Serbia ha arrestato tre agenti di polizia kosovari. “Per motivi di si ...