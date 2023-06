Kim in cima alla lista del Bayern Monaco | colloquio con Tuchel

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 19 giugno 2023) Kim Min-jae, difensore del Napoli, è vicinissimo al. Secondo il quotidiano tedesco ‘Bild’,ha parlato con il calciatore. CALCIOMERCATO NAPOLI. Il promettente difensore Kim Min-jae sembra essere sulla via per un trasferimento al, secondo le ultime notizie riportate dal quotidiano tedesco ‘Bild’. Thomas, l’allenatore del, ha messo il giocatore del Napoli insuadi desideri, impressionato dalle sue prestazioni straordinarie sia in Serie A che in Champions League. Noto per la sua forza fisica e le sue abilità tecniche, Kim ha recentemente attirato l’attenzione di numerosi club europei di alto livello. Tuttavia, sembra che il...